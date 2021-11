La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata realizó ayer la audiencia para tratar la segunda recusación que presentó Mauricio Macri contra el juez Martín Bava. El magistrado investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La decisión se conocerá la semana que viene.

De la audiencia, que fue presencial, participaron la defensa del expresidente, a cargo del abogado Pablo Lanusse y las querellas. El juez Bava viajó a Mar del Plata pero finalmente no pudo participar porque su presencia no está prevista en el Código Procesal Penal.

Al término de la audiencia, el secretario de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge García, señaló que la resolución “estará disponible en el transcurso de la semana próxima, lo antes posible”.

Antes de que Macri fuera indagado, la Cámara aceptó analizar el nuevo pedido de recusación presentado contra Martín Bava. Sin embargo, puso como fecha de audiencia este viernes, último día hábil antes de las elecciones del 14 de noviembre. El tribunal había solicitado los videos de la primera y fallida indagatoria de Mauricio Macri para definir el futuro del juez

A partir de la audiencia de ayer, cuenta con 48 horas hábiles para dar una resolución. El exmandatario, que fue finalmente indagado, había recusado al juez subrogante por “temor fundado de parcialidad y de ausencia de independencia en su contra y de prejuzgamiento”; informó TN.

El enojo de familiares del ARA San Juan por la ausencia del juez Bava en la audiencia

“Es una irregularidad. Como querella mayoritaria vamos a hacer valer el derecho del juez y de quien tenga vulnerado su derecho de defensa. Están vulnerando los derechos del juez Bava quien adelantó que iba a ejercer su defensa y sus argumentos de manera presencial”, dijo la abogada de la mayor parte de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras.

Sobre los motivos por los cuales no se lo dejó participar de la audiencia, la abogada explicó que la Cámara “dijo que no estaba previsto, que no es habitual que un juez se defienda a sí mismo y que el artículo 61 no prevé que los jueces se presenten en persona”.

“Lo que quieren es llevar esta causa a los tribunales de Comodoro Py”, sostuvo Carreras.