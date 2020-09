A través de una medida cautelar dictada el pasado miércoles por el Dr. Santiago Cremonte, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 3 Departamental, se dispuso intimar a la Sucursal Dolores del Banco de la Provincia de Buenos Aires para que suspenda los débitos de un préstamo personal obtenido a través de la cuenta de una jubilada, en razón que el mismo habría sido solicitado ilícitamente por una persona que la damnificada desconoce.

Según surge de la resolución judicial la medida cautelar fue solicitada hasta que se resuelva la denuncia penal presentada, indicándose en la presentación que ese préstamo jamás había sido solicitado por la jubilada, que ese importe de 180 mil pesos había sido otorgado y acreditado en su cuenta sin su conocimiento por una persona desconocida domiciliada en Lomas de Zamora -desde un celular que correspondía a un usuario de la República de Venezuela-, quien lo había percibido ilícitamente a través de distintos retiros efectuados.

Asimismo resaltó, que carecía de todo tipo de conocimiento informático, que no tenía computadora, que jamás había operado una. Que los trámites ante el Banco, el retiro de su jubilación, lo efectuaba a través de la caja de atención al público o por cajero automático, agregando que las compras efectuadas con su tarjeta de débito habían sido en comercios de Dolores, que nunca había realizado compras por internet o vía telefónica. Que jamás había creado un Home Banking atento su desconocimiento de cómo se opera, que tampoco utiliza las redes sociales y no tiene aplicación alguna para operar por vía electrónica.

Señaló también la vecina, que a principios de agosto se había dirigido al Banco Provincia para retirar dinero por el cajero automático pero que éste le había rechazado la clave, por lo que a fin de evitar la retención de la tarjeta con ayuda de personal de la Guardia Urbana había ingresado a la sucursal, donde el cajero le había explicado “que no solo no tenía dinero en su cuenta (jubilación, aguinaldo y unos pocos ahorros), sino que tenía un préstamo aprobado. Que ante la sorpresa se había dirigido a la zona de atención al cliente, donde le habían informaron que se había “creado una cuenta de Home Banking a su nombre”, desde la cual se habían efectuado movimientos en su cuenta, a través del Cajero Automático se habían extraído tres operaciones diferentes de $ 59.000, y en al resolver el Juez señaló que el hecho que habría sufrido la vecina de nuestra ciudad se encuadraba en las operaciones delictivas que se denominan “phishing”, que consisten en el envío de correos electrónicos con apariencia de proceder de fuentes de confianza (bancos, compañías financieras, etc.), a través de los cuales los malvivientes buscan manipular al receptor y robarle información confidencial. Que la mayoría de esos ataques de “phishing” comienzan con un correo electrónico o un mensaje directo que envían haciéndose pasar por un banco, empresa u otra organización real con el fin de engañar al destinatario. Que ese correo electrónico incluye enlaces a un sitio web preparado por los delincuentes -que imita al de la empresa legítima- y en el que se invita a la víctima a introducir sus datos personales. Y resalta el Magistrado, que esos correos electrónicos fraudulentos suelen enviarse de forma masiva, para multiplicar así el número de víctimas potenciales de los hackers, y que si bien el e-mail continúa por hoy siendo el medio más utilizado por los ciber delincuentes para este tipo de fraudes, el phishing puede utilizar otros medios de comunicación frecuentes como son los SMS o los mensajes instantáneos en redes sociales, siendo un mecanismo muy conocido la clonación de la tarjeta de débito o la intromisión en el sistema informático del banco para sabotearlo y cometer fraude.

Por otra parte señala en su resolución, que este tipo de casos se han incrementado claramente por el aislamiento de la población por el COVID-19, que los hizo más vulnerables al tener -obligadamente- que utilizar mecanismos digitales o informáticos para realizar la gran variedad de operaciones bancarias, como el que afectaba particularmente el caso de esta damnificada y a la mayoría de las personas de edad, que no conocen las herramientas informáticas ni digitales, considerando por ello que las entidades bancarias debían extremar las medidas de seguridad para evitar la perpetración de este tipo de actividad delictiva.

Y entendiendo que con la prueba acompañada se encontraba acreditada la verosimilitud del hecho denunciado, que el ingreso de la vecina era solo su jubilación, y el peligro que significaría una demora en resolver, ya que se le podrían descontar de la cuenta bancaria cuotas de un crédito personal que le es ajeno, aun cuando fue acreditado en la misma y su monto retirado de la misma, el Dr. Santiago Cremonte resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada (por 60 días corridos), disponiendo intimar al Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal Dolores) “para que se abstenga de realizar los descuentos del préstamo personal” que se endilga a la jubilada, bajo apercibimiento a la entidad bancaria de considerar como desobediencia no cumplir con la manda judicial.