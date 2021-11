Alicia Alvarez lleva vinculada a la música y la literatura toda su vida. Nació en Chascomús y desde pequeña se formó musicalmente, ingresando al Conservatorio de Música de su ciudad y recibiéndose de Maestra de Música y Profesora de Canto. En 2003 se recibió de Profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata.

La literatura: realizo distintos cursos, encuentros y seminarios sobre literatura, entre ellos el Seminario Internacional Manuel Puig (La Plata), y talleres de lectura y escritura. Participo en 2002 como expositora en el las “IV Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía en la ciudad de La Plata”, por la UNLP. Durante 2005 a 2007 formo parte del jurado de Certamen Literario Regional – cartas de amor, organizado por la Delegación cultural de la ciudad de Lezama- Bs. As. En 2009 asistió al ciclo de conferencias “Maneras de ver la infancia” desarrollado en FLACSO (C.A.BA). Entre 2011 y 2012 asistió al Taller y Seminario de narración (Narradores Sociales) dictado por la Prof. María Heguiz, coordinadora del espacio Argentina Narrada.

La música: Inicio su actividad coral desde 1994, en coros de repertorio lirico y conjuntos vocales, tarea que continua a la fecha. Se presentó como solista de canto en diferentes salas y ha desarrollado trabajos de Dirección coral y Asesoría en Técnica Vocal.

Asistió a la Jornadas sobre Dirección coral desde el repertorio- desarrolladas en Teatro Argentino de La Plata- en abril 2007. En el año 2012, participó en carácter de alumno activo (previamente seleccionada) del Seminario de Interpretación para Pianistas y Música de Cámara Dictado por la Mtra. Alessandra Feris.

Durante el año 2015, asistió al ciclo: “Voz, escritura, imagen y Tiempo en Educación”, en los seminarios de la Mg. Laura Duschatzky y el Dr. Carlos Skliar, por FLACSO (C.A.BA).

Ha dictado talleres sobre lectura y pedagogía acerca de la literatura en jornadas de capacitación para docentes y actualmente desarrolla estudios superiores de piano y continúa su formación como cantante lírica; lleva adelante además su tarea docente en diferentes niveles educativos.

La entrevistamos y le preguntamos cómo nació su libro “Acerca del amor”, y nos decía: “surgió de una necesidad interna de dar a conocer un proceso de trabajo profundo y valioso desarrollado en el año 2020, a través de la palabra poética, de expresar sentimientos y deseos que atraviesan este tema. Este libro nace de una búsqueda interna sobre el sentido y el valor poderoso que tiene el Amor.

– ¿Quiénes fueron tus lectores previos a la publicación?

No hubo muchos lectores previos, la primera lectura fue hacia mi colega admirado Eduardo Mognone (N.d.R. Reconocido escritor de Lezama, quien además escribió el prólogo del libro), al cual le mande mis primeros poemas para que me diera su opinión al respecto y que de manera tan generosa me impulso a publicar.

– ¿Qué sintió con el libro ya en tus manos?

Tener el libro publicado fue y es una alegría inmensa, es ver el reflejo de un hermoso y sentido trabajo hecho obra.

– ¿Cómo es la devolución de la gente?

La gente lo ha leído con mucho respeto y cariño, me han expresado que es la lectura del libro “es un viaje…”, y que disfrutan y vuelven sobre los poemas muchas veces, que invita a la relectura y además que el libro forma parte de la vida cotidiana, he recibido fotos del libro en escritorios de trabajo, en una cartera, leyéndolo en una plaza… es muy gratificante para mí.

– ¿Cuáles fueron las influencias literarias más importantes?

La lectura de literatura es uno de los caminos que más me apasionan, en relación con la poesía mis escritores referentes son: Alejandra Pizarnik, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Alfonsina Storni.

– ¿Tiene disciplina para escribir o se deja llevar más por impulsos?

Soy disciplinada respecto de la escritura pero la inspiración existe, se pueden generar impulsos para las ideas que luego aparecen a la hora de escribir, estoy atenta a esos momentos también. Sigo escribiendo y seguramente surjan nuevas obras.

– ¿Dónde puede adquirirse “Acerca del Amor”?

Se puede conseguir en librería “Bohemia” ciudad de Dolores, en librería “El Cubo” Chascomús, en librería “Sonsoles” de la ciudad de Lezama, en librería “Arco Iris” y “Colores” ciudad de Castelli. Fue publicado por editorial Dunken.