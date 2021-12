A pocos días de cumplirse 30 años de la asunción del Dr. Alfredo Meckievi a su primer período de gobierno municipal, nos contactamos con él para invitarlo a charlar sobre el significado de este aniversario y pedirle una mirada retrospectiva de aquellos tiempos.

El ex Jefe Comunal aceptó, llegó a nuestra Redacción con muestras evidentes de la emoción que lo embargaba por los recuerdos, y que lo que explicaba diciendo: “Cuando se cumple un aniversario del tema que fuere, uno hace como una película de aquel entonces, de ese pasado y el presente. De aquel pasado la mirada que tengo, es como que la política transitaba por otro andarivel. Porque la comparación surge de manera necesaria, así como cuando uno quiere acordarse cuando tenía 15 años y compara con la fecha actual cualquier acontecimiento, diría que era el despertar de la Democracia. Si bien habían pasado ya dos periodos de gobierno municipal (radicales ambos) todavía se vivían las expectativas de lo que podía significar una vida en Democracia, que muchos no habíamos conocido.

– ¿Cómo definiría esa época cuando asumió como Intendente?

Una etapa cargada de sueños y expectativas en toda la población. Donde el alineamiento político un poco se hacía por herencia, el que había sido radical de familia era radical, el que había sido peronista de familia era peronista. Había una franja de independientes menor, había por entonces una fuerte pertenencia partidaria. Había una cantidad de sueños, exagerados si uno los mira hoy, que un poco los sintetiza esa expresión que yo siempre defendí y hoy defiendo de Alfonsín, por la cual fuera ridiculizado pero que pienso que tenía razón, cuando decía que “con la Democracia se come, se vive…”, y hacia una apología de la Democracia. Cuando vino esa crisis económica muy grande se ridiculizaba todo eso, pero aun así, entiendo que los remedios a cualquier problema en un sistema democrático son mejores que en un sistema totalitario. De última la Democracia cambia los representantes, modifica aquello que no funciona, nosotros pertenecimos a una generación de ideales. Los que estuvimos en política en ese tiempo, aun habiendo iniciado nuestra actividad política en el proceso militar, lo hacíamos por ideales. Nadie pensaba ni sabía cuándo iba a volver la Democracia.

– ¿La Democracia lo llevó a querer ser Intendente o era un sueño que siempre tuvo?

Toda la vida había soñado con ser Intendente, a punto tal que lo decía desde chiquito. Alguna vez “Fisher” Cerdá, periodista de este diario, sacó una nota en COMPROMISO, uno o dos años antes de fallecer, donde contando una anécdota que a él le constaba de cuando íbamos al secundario – él iba creo un año antes que yo –, y nos reuníamos un grupo de compañeros de secundaria, no políticos, y yo procuraba en esas reuniones instalar la idea de que nos organizáramos como grupo para ser gobierno en Dolores. Y él lo cuenta, nos reuníamos en la pizzería “La Famosa”. Siempre tuve en la cabeza el sueño de ser Intendente, a punto tal que toda mi vida solía anotarme cosas que me parecían. Uno tiene esa edad donde todo es posible, donde puede decir “che, este es un presuntuoso, quiere ser Intendente”. Yo creía que lo iba a ser. Termine siéndolo pero podría no haberlo sido. Pero estaba convencido.

– ¿Cuándo vio que ese sueño podía ser posible?

Yo creí siempre que iba a llegar a ser Intendente, pero lo vi mucho más cerca después de superar la interna del Partido Justicialista, cuando le ganamos al sector de Jorge Rossi, que era quien hegemonizaba el Peronismo por aquel entonces. Cuando ganamos esa interna no tuve ninguna duda de que era de ahí a la Municipalidad. También podría haber perdido después, pero si me pregunta, yo estaba convencido de que iba a ser así.

– ¿Por qué de ese convencimiento?

Yo solía anotar cosas que se deberían hacer en Dolores, tengo todavía una hoja de una libreta, de mis noches perdidas de estudiante, donde anotaba. Una de esas anotaciones era la casa del Estudiante en La Plata, también una terminal de ómnibus, porque nosotros (los estudiantes) tomábamos el colectivo en el cordón de la vereda, a veces llovía, hacía frío, viajábamos a La Plata y no teníamos terminal de ómnibus. A la Fiesta de la Guitarra la tenía anotada pero no como de la Guitarra sino como una fiesta tradicionalista, el nombre se la puse habiendo recogido que así le llamaba Fleury a los encuentros que el hacía. De Fleury tengo un casette que compré con esfuerzo en una librería de La Plata llamada “Libro 49”. Lo conservo, porque lo compré siendo estudiante y porque pensé “este es un dolorense que nos va a dar la oportunidad de tener trascendencia con un evento festivo”. Lidiábamos con la Fiesta del Ternero de Ayacucho, la del Gaucho de Madariaga, y a mí me parecía que nos iba a dar pertenencia tener un evento así. Y de esa forma anotaba cosas que me parecían significativas. Son cabezas con sueños, que en mi caso una parte pudieron concretarse.

– ¿Qué recuerda de la política de esa época?

Fue una época maravillosa donde la política tenía los terrenos de disputa y lugares de encuentro. Viendo lo que hoy nos pasa, recuerdo cosas que muchos saben y otros no. Nosotros, aún en el proceso militar, nos reuníamos radicales, peronistas, intransigentes y otras fuerzas políticas, diríamos en la clandestinidad, acá en Dolores. Por el radicalismo iban Duilio Macchi, Roberto Gilardi, Carlos De Cicco, Azar, estaba “Coco” Rojas por el MID, Lahitte, Coto Cortiglia, por el PI Amanda Boccia, Yugan. Nos juntábamos, convivíamos, más allá que luego había que disputar entre todas las fuerzas políticas, en un clima de una convivencia saludable, respetuosa, donde todos tenían sueños y querían llegar cuando viniera la Democracia a ocupar esos cargos.

– Muy distinto a lo de hoy.

Todo eso puesto en la balanza era la política creadora de sueños, no como la vemos hoy, llena de oportunismos, cosas muy mediocres, ausencia de valores, vinculada a cosas oscuras, la búsqueda del poder por el poder mismo. A veces los miro y digo, con los mismos argumentos que hoy esgrimen para auto justificarse de estar en el lugar donde están, en el proceso militar hubieran sido gente que vendía a sus propios compañeros. Por qué si alguien te dice que está como Concejal o como funcionario en un gobierno que también descalifica, dice “sabes que pasa hermano, mira el sueldo que tengo”. O como se escucha acá de muchos, “yo era peronista, sigo siendo peronista pero quien me va a dar esto…”. Ese mismo argumento lo trasladas a aquella época y hubiera sido un infiltrado, un vendedor de compañeros. Porque si hay un motivo de conveniencia personal, ese es tu precio. Cuando pones tu interés personal por encima de la idea que tenes que defender y de tus propias convicciones, sos exactamente lo mismo que aquellos que señalaban a la gente que después era secuestrada, torturada o desaparecida. Porque entrega su dignidad. No hay nada más importante en un ser humano que la dignidad, cuando uno pierde la dignidad, pasa a tener precio, y el precio es una cuestión de monto, un poco más o un poco menos, pero tenes precio.

En pocos días se van a cumplir 30 años de su jura como Intendente. ¿Cuándo llegó ese momento dijo “cumplí el sueño” o se dio cuenta de la dureza del camino que iniciaba?

Siempre me paso, en todos los órdenes de mi vida, de pensar no en el primer día sino en el último. Así he vivido, tal vez sin disfrutar lo que se podía disfrutar al ocupar determinadas funciones. Yo siempre pensé en el examen final que pudiera tener con el término de una etapa, un proceso, un mandato, una gestión. Es algo muy particular en mi vida porque me pasó en todos los órdenes. Asumí en la Municipalidad y si bien tenía la alegría, era como que todos los días me tomaba examen, y si pasaba la semana y no veía algo en que pudiéramos avanzar, era un martirio para mí. Pero lo que siempre pensé es en el día que terminara. Porque cuando uno está el poder es acumulador de afectos reales, de amigos, con elogios sobredimensionados o no. El tema es qué pasa con vos cuando se vuelve al llano, y esa fue mi preocupación, por eso disfruto mucho, muchísimo, haber terminado la gestión y caminar por la calle solo, tranquilo, cruzarme con un vecino, que te saluden, que te llamen. Para mí es un placer enorme, porque tal vez pensé más en eso que en los otros aspectos de una gestión.

– ¿Qué de aquellos sueños que se hicieron realidad?

Cuando asumí tenía muchos sueños, la realidad difícil, eran tiempos muy distintos a los actuales. En aquel entonces no había recursos para nada, la Municipalidad era Alumbrado, Barrido y Limpieza, y un pago de sueldos para el al cual 20 días del mes tenías que estar contando los fondos para ver si ibas a pagarlos. No había fondos para obra, todo lo que se logró hacer en nuestra gestión fue producto de gestiones extra presupuestarias. El Polideportivo Evita era un sueño, una locura, ahí había una cava como de dos metros, de donde se había sacado tierra para defender la ciudad de la inundación, y lo rellenamos con tierra del barrido de las calles. El tinglado del Polideportivo se lo pedí a Rubén Glaría, entonces Secretario de Deportes, que me lo regaló, aunque era nada más que el techo. Las paredes las hicimos pidiéndoles ladrillos a las obras que teníamos de planes de viviendas. Toda la sede administrativa es una vivienda de un Plan de Viviendas, que la hicimos ahí para tener esa estructura. El playón externo de la cancha de básquet es producto de la playa de la terminal de Ómnibus, sacamos de ahí el hormigón para hacerlo. Era todo mangazo. Era todo muy distinto, no había fondos para los municipios, solo era gestión, gestión y gestión. Correr tratando de establecer vínculos, recorrer los ministerios.

– ¿Si tuviera que decirle a la gente cuál es el camino para concretar un sueño, que le diría?

Hoy es bastante distinto. Tanto en la política como en la vida, lo mejor es estar bien rodeado. Hoy los problemas surgen más de quien tenes al lado del que tenes enfrente. Hoy es más difícil, hay demasiada especulación, demasiada mediocridad, demasiada falsedad entre lo que se dice y la verdad de lo que se pretende, eso se resquebraja. Vos tenes que poder caminar espalda con espalda con alguien. Rodearse de gente con los mismos principios que quieras sostener, ya eso es ganar. Después ves hasta donde llegas. Pero es mejor un recorrido no demasiado largo en actitud positiva, sana, saludable y entre amigos, que un camino largo traicionando y rodeado de traiciones.