Tras haber conocido que el Dr. Alfredo Meckievi está trabajando junto al ex Ministro del Interior Florencio Randazzo en el armado de un frente político integrado en principio por peronistas, charlamos con el ex intendente para saber de qué se trata, quienes participan y cuáles son los objetivos políticos que aspiran.

Y comenzamos por preguntarle si de ese armado participaba el ex-Presidente Eduardo Duhalde, señalando nuestro entrevistado: “No con Duhalde, si con Randazzo. Duhalde no está alineado con este nuevo espacio político. Estoy trabajando con Randazzo en conformar un espacio que está constituido esencialmente por peronistas, pero que tiene la intención de formar un Frente Electoral con otros sectores políticos y que nos saque de la trampa de estar con Cristina o con Macri, que son proyectos que particularmente no sentimos que nos representen. Por eso tomamos la decisión de darle forma a una alternativa política que encabece justamente Florencio Randazzo, un hombre que ha demostrado reiteradamente tener principios éticos políticos, que ha sido una personalidad que ha distinguido entre funcionarios, muy buen gestor de todo aquello que le ha tocado administrar. Florencio es la persona que estamos dispuestos a apoyar porque nos diferencie de esto tan lamentable que uno ve, desde nuestra perspectiva el fracaso y la desilusión que ha implicado el macrismo por un lado y por el otro esto que yo llamo el ‘cristinismo camporista’. Por eso hemos entendido necesario conformar y convocar a construir una nueva alternativa.

– ¿Es un proyecto de alcance nacional?

Si en la medida que esto vaya evolucionando. Hemos visto que en algunas provincias hay fuerzas políticas, con otros hombres que están en la misma búsqueda. Nuestro país está en una trampa decadente, las ambiciones personales, la falta de visión, la falta de nivel político, es la explicación de un proceso decadente que lleva unos cuantos años y que cuesta mirar con optimismo hacia delante. Lo nuestro es amor a la política. Si me dicen sobre las perspectivas electorales, veremos, pero si tenemos claro que no podemos ser parte de esta comparsa decadente que hoy ocupa el escenario político. Creemos que esto debe evolucionar, tiene lugar para nuclear a personas que vean que la política sigue el camino de las realizaciones y transformaciones que necesita nuestro país y que hoy no están, porque la política se ha transformado en lo que hace 100 años Max Weber, un filósofo alemán, decía que eran ‘políticos profesionales’, los que trabajan de políticos cualquiera sea su jefe, trabajando hoy para uno y mañana para otro, pasado cambian, sostienen una idea totalmente distinta a la de ayer porque trabajan de políticos. Hoy bien se puede decir que lo que caracteriza a la política es eso, hombres y mujeres que trabajar de políticos. No existen sino es a partir del cargo que tienen, no hay dirigencias sin ostentar algún cargo, no se ve a nadie que sea un dirigente político si no tiene un cargo, y alguien que no tiene nada y mañana pasa a tener un cargo, se transforma automáticamente en un dirigente político.

– ¿La política entonces a qué se circunscribe?

Hoy la política es ser empleado del Estado, del gobierno. Esto es lo que ha generado la desacreditación de la clase política y que hace que haya un país sin dirigentes, sin principios y sin la ética de las convicciones. La ética de las convicciones es ‘lo que está mal, está mal, lo que está bien, está bien’, eso es una convicción. Hoy existe en la ética de la política profesional, que es ‘lo que está mal es lo que no me conviene y por ende estoy dispuesto a cambiar’, que ha degradado la política, ha arruinado nuestra sociedad, ha alejado un futuro más promisorio para un pueblo que tiene más del 50% sumido entre la pobreza y la indigencia, y no sé qué es lo que estamos discutiendo.

– ¿Este proyecto con Randazzo tiene un principio de ejecución a partir de la elección PASO?

Nosotros estamos trabajando con la comodidad que nos da no estar pendientes de que cargo vamos a ocupar, sino de defender ideas. Obviamente nuestra intención es participar electoralmente en las elecciones de este año manteniendo una construcción hacia adelante, porque si uno fríamente se pone a mirar el presente y dice que va a pasar al otro día de la elección, verá al país sumergido teniendo por un lado a Macri y por el otro a Máximo Kirchner. Un país que tenga que elegir entre éstos no tiene ninguna perspectiva, y eso es una realidad. Tenemos un proceso de degradación donde el gobierno es una familia, primero el padre, luego la madre y ahora el hijo, solo falta el Espíritu Santo. Es una vergüenza, es propio y especifico de los países subdesarrollados los gobiernos de familia. La Autocracia tiene que ver con la herencia sanguínea, si la tiene de Néstor Kirchner el hijo en algún momento va a heredar la corona. Esto es un claro signo del subdesarrollo, más allá de que consiga adeptos para ese proceso. Por eso vamos a trabajar por una alternativa distinta con aquellos que pensamos que el país necesita otra cosa.

– ¿Está trabajando a nivel nacional como lo está haciendo a nivel provincial centrado en la quinta sección electoral?

Hoy por hoy estoy trabajando con Florencio (Randazzo) a nivel provincial. Semanalmente lo acompaño a reuniones, entrevistas, estamos dialogando con mucha gente, porque además, yo tengo más vocación por lo provincial, es el territorio donde me siento más cómodo. Lo nacional por personalidad o característica, me atrae menos, sobre todo porque yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene un déficit muy grande. No hay país si no funciona nuestra Provincia -la que creo conocer bastante-, y me desespera ver como retrocedemos en todos los órdenes, en la gravitación que debía tener sobre la nación. Hoy tenemos un gobernador que no es de la Provincia, al que tuvieron que andar inventándole domicilio para que pudiera ser candidato, Kicillof es de la Capital Federal, el anterior gobernador, que lo fue dos veces, Daniel Scioli, también de Capital Federal. María Eugenia Vidal fue vice jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue gobernadora. (Carlos) Ruckauf que también fue gobernador era de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo digo objetivamente, no estoy diciendo es malo o es bueno, sí que es negativo. Y Felipe Solá que también lo fue, tenía un pie en la Avenida del Libertador y otro en nuestra Provincia. Hay que irse muy atrás en el tiempo para encontrar que la máxima autoridad de la Provincia era un bonaerense. La Provincia necesita entre otras cosas que quien la vaya a gobernar la conozca con profundidad y no que venga a hacer un aprendizaje, porque esas cosas se pagan, porque los staff de gobierno también son de afuera. Respecto lo nacional es Florencio quien está más abocado, quien dialoga con otros referentes. En nuestra Provincia estamos conformando el espacio en cada Sección Electoral, en cada distrito, vamos avanzando en su organización.

– ¿En nuestra Sección Electoral hay intendentes sumados al espacio?

Hay alguna complicación para aquél que tiene el cargo. Algunos dialogan con nosotros con simpatía, pero teniendo la responsabilidad de gestión en sus distritos escuchan sin manifestarse. Eso es una realidad, es algo que mucho no nos preocupa, porque tenemos la absoluta convicción de lo que queremos construir. El que quiere aportar bienvenido, aquél que siente que la modalidad de la política es ejercer un cargo, mejor que no esté. Sin embargo digo, no son pocos los que nos hacen saber de su simpatía y de su interés en que podamos avanzar en esta construcción política.

– ¿Qué referentes a nivel nacional los están acompañando?

Algunas de estas cosas las quiero reservar dejándolas nada más que en ese diálogo. Estamos hablando con muchos sectores, dejando debidamente claro que no con Macri ni con el cristinismo. Yo he acompañado Florencio a hablar con Margarita Stolbizer, en Santa Fe lo estamos haciendo con (Miguel) Lifschitz. Nos están acompañando Roberto Lavagna con sus equipos económicos, Remes Lenicov, que fue Ministro de Economía de nuestra Provincia y en 2001 de la Nación, ambos con cuyo trabajo se pudo salir adelante de aquella difícil crisis económica.

– ¿Una construcción a partir del diálogo?

Así lo piensa Florencio y nosotros somos contestes en esto. La etapa que se quiere plantear tiene que ser aquélla donde el diálogo sea posible. Por eso muchos con quienes estamos hablando no sabemos si van a adherir al espacio, pero si se toma contacto con ellos para que sepan qué pensamos, qué queremos, cuál es nuestro punto de vista. Es necesario recrear un diálogo en contraposición con lo que hoy sucede con este gobierno, que no habla absolutamente nada que no sea consigo mismo. Así que, el abanico de personas y de interlocutores es bastante amplio, luego veremos quienes después de escucharnos deciden formar parte de este espacio, que va a ser un frente abierto con independientes y hombres de otros signos políticos, pero con una impronta al menos en la provincia de Buenos Aires, de peronistas.

– ¿A nivel local participarán de las próximas elecciones?

Si, la idea es competir electoralmente en estas elecciones para ir proyectándonos hacia adelante. A nivel local he tratado de no condicionar, hay compañeros que me están preguntando, que probablemente evalúen una presentación. Obviamente nosotros queremos participar en todos los distritos y Dolores no va a ser la excepción, pero yo espero que este sea un proceso que lo evalúen quienes quieren formar parte de este proceso, no quiero absolutamente condicionar a nadie. Yo lo que aliento con esto es lo siguiente. Siento que el cristinismo de alguna manera ha logrado secuestrar al Partido Justicialista, en una actitud bochornosa permitida por una dirigencia decadente que lamentablemente tiene hoy esta fuerza política que tanto queremos. Este espacio que abrimos nosotros, diferenciado, va a permitir que cualquiera sea el resultado electoral, gane o no el cristinismo, salvemos la posibilidad que el peronismo quede mimetizado con el kirchnerismo, que en nuestro pensamiento es una cosa distinta. Si nosotros no damos esta batalla, el resultado electoral bueno o malo va a quedar asociado con el peronismo. Nosotros consideramos que el kirchnerismo, y lo digo con todo respeto, es una fuerza política distinta, digamos que hay peronistas que son kirchneristas, pero el kirchnerismo tiene mucha gente que nos peronistas, sino que alguien me cuente quien es (Axel) Kicillof o Alberto Fernández, éste teniendo la osadía de asumir la presidencia del Partido cuando dice ser Demócrata Social, y lo dice de manera abierta, ha manifestado más de una vez que no es peronista. Nosotros pretendemos salvar las banderas del peronismo, no queremos ser absorbidos por una fuerza política que tiene otras características, otros objetivos, otra diligencia, que no va por donde nosotros entendemos que debe ir el peronismo.

– La pregunta sobre la elección local implicaba saber si quienes integraron la lista de Randazzo a concejales que participó en Dolores podría repetirse

No, no tienen nada que ver con nosotros, aquello fue una etapa distinta, no tienen andamiaje ni vínculo con lo que hoy estamos construyendo. Por eso me interesaba hacer conocer en qué estamos ante los comentarios de los compañeros y de la gente, particularmente en aquellos que todavía tenemos aspiraciones que en Dolores se pueda lograr un cambio. Yo creo que esto tiene que mantenerse como una bandera, entender que cambiar significa que la oposición tenga más concejales que el oficialismo, que tendría que ser sin dudas el primer objetivo pero sin perder de vista que no es secundario lo que debe hacer cada dirigente político con el cargo que ocupe, algo que no veo en la política de nuestra ciudad. Cuando se discuta, habrá que hacerlo con la cantidad de instrumentos que tienen la oposición y que no los pone al servicio de la recuperación de una gestión. Yo creo que por ahí debiera arrancar la conversación.

– Para culminar. ¿Alfredo Meckievi va a ser candidato en estas elecciones?

Todavía es muy temprano para imaginar qué. Hoy siento la satisfacción de sentirme cómodo, después de muchos años haber encontrado un espacio que tenga coincidencias en las ideas, y que me hace sentir algo chiquitito en mí que estamos haciendo un aporte a que el peronismo no se pierda ni se diluya. Me parece que es una bandera maravillosa que uno puede levantar y trasladar a otras generaciones, que justamente por el esfuerzo que nosotros hagamos puedan engrandecerla en algún momento, y ojalá lo podamos hacer nosotros. Como dije, es muy temprano para saber si todo trasuntará en una candidatura o no, porque es una fuerza política incipiente. Yo en la medida que yo tenga coincidencia voy estar en el lugar que haga falta. Si algún día dejara de tener esa coincidencia, más que claro que volvería sobre mis pasos. Habrá que ver, todavía muy temprano para pensar en candidaturas.