En pleno aislamiento el dolorense Alfredo Barragán no descansa, está elaborando la película que reflejará el cruce del Mar de las Antillas en kayak, expedición que concretara junto con dos compañeros en 1999.

Charlamos vía telefónica con el Capitán de Atlantis y le preguntamos particularmente por este trabajo, del cual comenzaba diciendo: “Cruzamos desde Venezuela a Puerto Rico. El material fotográfico estaba guardado y ahora hemos avanzado en busca de concretar la película de esa expedición. Está escrito el guion y estamos haciendo la edición de un audiovisual importante que muestre esa expedición”.

- ¿Todo está filmado?

No, eran tiempos distintos en cuanto a tecnología, no existía la GoPro y era imposible llevar una cámara de las tradicionales ya que las manos estaban ocupadas ciento por ciento en los remos. Todo está basado en fotos tomadas durante la expedición, no existe ninguna recreación. El tema es usar todo el material fotográfico posible.

- ¿Todo está en su cabeza o ya en ejecución?

Estoy abocado a terminar esta película. Toda la fotografía es documental, se tomó en esa expedición y es clave para la película. Va ser un audiovisual muy completo con mapas, infografía, con dos locutores. Una voz en primera persona que seré yo, y una segunda que es la de Fernando Bravo.

- ¿Dónde está trabajando, con quién?

En principio lo estoy haciendo acá, en Dolores, con “Peluca” Gutiérrez, con quién me encanta trabajar porque realmente es muy capaz. El guión y la dirección es mía, la edición y la musicalización es de él. Las voces las grabamos algunas en Dolores y otras en Buenos Aires.

- ¿Se lo nota muy entusiasmado?

Lo estoy, es que a nuestro juicio ese cruce fue tan importante como Atlantis. Cruzamos el mar en kayak sin ningún apoyo externo. Fueron 1660 kilómetros en 62 días lo que nos llevo cruzar el Mar de Las Antillas. Usamos los mismos kayaks que Dolores conoce, los que usamos para el encuentro anual. La travesía llevó tres años de estudio de cartografía, meteorología, oceanografía. Y con mucho conocimiento de los que íbamos hacer, la travesía la hicimos tres, quién habla, Jorge “Vasco” Iriberri y Horacio Giaccaglia.

- ¿Fue muy dura, los exigió en demasía?

Llegamos los tres, lo que si hubo en el medio de la travesía, de la expedición, fue que Iriberri estuvo demorado reponiéndose de una luxación completa de hombro. De modo que estuvo dos o tres semanas reponiéndose, luego nos alcanzó en un barco y se reintegró a la expedición, la que terminamos todos juntos.

- ¿El desafío no fue solo climático, hay depredadores marinos muy peligrosos?

Y si pregunta por los tiburones, quédese tranquilo que los vimos.

- ¿El cruce se puede comparar con Atlantis?

Fue hace 21 años y realmente al límite de lo imposible. Lo bueno es que logramos hacerlo y como decían los expertos, se logró cruzar el mar en la embarcación más pequeña que jamás se haya hecho. Esto se basó en mi teoría, porque cuando digo que estudiamos todo, es todo. Como dijo Colón antes de llegar a América, los habitantes del Golfo de Paria, que está entre Venezuela y Trinidad, habrían navegado en sus botes a remo hacia el Norte siguiendo el arco de las islas Antillas Menores, y habían llegado y atracado en lo que hoy es Puerto Rico. En aquel entonces, cuando Colón afirmó esto, los expertos navegantes decían que estaba completamente loco, que de ninguna manera se podía cruzar el mar a remo con corrientes y vientos trasversales, porque las corrientes y los vientos cruzados vienen del Este de Europa y van para el Norte, de manera que era imposible, pero después de mucho estudio me convencí que era posible.

- ¿En base a qué?

Esfuerzo y mucho conocimiento de corrientes, vientos, etc, y que asumiendo riesgos muy grandes era posible. Se encaró de acuerdo a los estudios que yo había hecho, para unir las islas fueron 23 (tramos) travesías de isla en isla. Cada travesía fue estudiada de forma individual, había una forma técnica de resolverla, compleja, pero funcionó las 23 veces y esa es mi satisfacción.

- ¿Una combinación perfecta de conocimiento y atrevimiento para enfrentar lo imposible?

Esto no se ganaba con porfía sino con conocimiento. En esto el campeón olímpico de remo es incapaz de cruzar el mar a remo. Él sabe remar fuerte y el mar a remo no se cruza con los remos, sino que se la hace con la cabeza, con conocimiento por encima de todo. El conocimiento de cuestiones técnicas para tomar decisiones acertadas. Y además del atrevimiento por supuesto, de los brazos.