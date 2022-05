En un fallo reciente dictado en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores se revocó un fallo de primera instancia, en un juicio promovido por el progenitor procurando reestablecer comunicación y tener cuidado personal unilateral de su hija, señalando la sentencia que la Juez había judicializado una situación que claramente había encontrado su cauce natural.

Los Jueces Dres. Mauricio Janka (de primer voto) y María R. Dabadie lo hicieron a partir de considerar que la Juez interviniente había resuelto establecer, “el cuidado personal compartido con modalidad indistinta de (la menor) con domicilio principal en el de su progenitor…” Y fijar “un sistema amplio de comunicación de la joven para con su progenitora, consensuado por las mismas de acuerdo al deseo e interés de la joven…”.

La resolución indica que el progenitor en su apelación había señalado que el cuidado compartido no era el adecuado, porque si no había logrado arribar a un acuerdo con la madre en cuanto al sistema de comunicación, tampoco lo harían en el resto de las decisiones cotidianas que debieran asumir en relación a la hija de ambos (de 15 años de edad), agregando que era contraproducente y contrario al superior interés de la menor que el cuidado personal fuera compartido, dado que la progenitora había intentado manipularla. Sosteniendo que la Juez de primera instancia al resolver había prescindido de la prueba psiquiátrica ofrecida por su parte respecto de la madre de la niña, que demostraba desequilibrio emocional en ella y lo peligroso que era concederle intervención en el cuidado personal de la niña, puntualizando eso se había decido a ciegas y en base a prejuicios, asegurando que la progenitora no estaba en condiciones de compartir el cuidado de la hija.

Y sobre la madre el fallo de Cámara indicó, que esta nunca se había opuesto a la comunicación de su hija con el padre, que durante el transcurso del proceso había quedado evidenciado que aquella convivía con su progenitor, circunstancias que sin duda demostraba que la pretensión resultaba abstracta ya que el impedimento de contacto no era tal y por lo tanto la demanda no tenía sentido.

El Dr. Janka analizó entre otros puntos de la litis, que la adolescente en el marco de una audiencia había dicho que la relación con su padre se había ido modificando de acuerdo sus deseos, que últimamente estaba más con él y que se sentía cómoda. Que por lo tanto resultaba imposible desconocer que el objeto de la presentación judicial del progenitor se había tornado abstracta antes del dictado de la sentencia cuestionada, resaltando que la intervención de la justicia está prevista para decidir en colisiones efectivas de derechos, no para cuando la cuestión que originó la demanda había perdido virtualidad, puntualizando que a lo largo del proceso se había constatado la convivencia o contacto habitual entre padre e hija frente a una completa ausencia de discusión entre éste y la demandada, resaltando que sin controversia judicial alguna, la Juez había abierto y conducido un proceso sin controversia a la vista, “judicializando una situación que claramente había encontrado cauce natural”, señalando que judicializar toda confrontación familiar no siempre era lo más prudente.

En voto del Juez Dr. Janka hay un párrafo que no pasa inadvertido y que resulta interesante puntualizar, ya que consideró “impropio el lenguaje utilizado por el letrado apoderado” del progenitor con relación a la madre de la menor, con “terminología que responde a estereotipos despectivos, discriminatorios y agresivos que no pasan inadvertidos y deben erradicarse si se parte de lo más básico: el respeto mutuo y la absoluta igualdad de condiciones en el sentido más amplio posible…”.

Finalmente, los Jueces doctores Janka y Dabadie resolvieron revocar el fallo de primera instancia en cuanto estableció el cuidado personal compartido de la menor con modalidad indistinta, y abstracto el pedido formulado por su progenitor en cuanto a su cuidado unilateral.