En este tiempo es mucho lo que se ve en las redes sociales desde las rutinas de entrenamientos, ya sea para profesionales, como para aquellos que lo hacen por salud y demás.

En esto de aportar conocimientos sobre que hace y como hacer en este tiempo de aislamiento que cada uno está en su casa COMPROMISO hablo con el dolorense Federico Nimer que aporta sus conocimientos deportivos.

El dolorense viene de una extensa experiencia en carreras de aventura, metiéndose entre los referentes y profesionales de Argentina, con la posibilidad de hacer giras por Europa corriendo en las carreras más desafiantes de Europa, el circuito más exigente de Ultramaratones.

El cómo el resto está parado y aprovechamos para que nos aportara sobre el tema de que hacer y que no hacer.

¿Cómo te ha tomado esta cuarentena, de sorpresa como todos?

Me la estoy tomando con mucha calma, trato de ver el vaso medio lleno y aprovechar el momento para fortalecer debilidades, aprovecho a leer aun mas e investigar y proyectar cosas para el próximo año.

¿En lo deportivo qué opinas de este parte?

Veo que el año esta complicado para las competencias, será cuestión de tomarse el año con calma y realizar alguna actividad nueva, como el inicio a la alta montaña.

¿Qué se hace en caso de ustedes que necesitan mucho volumen de entrenamiento?

En este caso particular mantener la calma, no hacer nada ilógico y cuidar a los nuestros lo más que podamos. Es importante tener la mente ocupada, ser positivo y optimista.

Y entrenar el volumen de paciencia no viene mal.

¿Qué estás haciendo para no perder tanto tiempo de entrenamiento? ¿Esto te preocupa?

Estoy haciendo un mantenimiento general y como te dije antes fortaleciendo debilidades.

Tengo una rutina semanal donde tengo diferentes actividades tanto a la mañana como por la tarde, por ejemplo; por las mañanas 3 veces por semana hago trabajos de propiocepción y pliometría, dos veces por semana también por las mañanas hago trabajo especifico de fuerza y técnica de carrera.

Todas las tardes hago ejercicios de correr, trabajos aeróbicos y anaeróbicos en bici con rodillo. Hago lunes /miércoles y viernes trabajos de calidad que serían pasadas a altas pulsaciones por tiempo y los demás días hago un trabajo más suave de solo rodar entre 90′ o 2 hs. La bici lo hago todos los días. La idea es mantenerse no buscar nivel competitivo ya que por mucho tiempo estaremos sin carreras. Y sigo una dieta muy estricta para mantener el peso.

La verdad que no preocupo, tengo un buen equipo de trabajo que me guía muy bien y me conozco demasiado, se que luego en poco tiempo recupero el nivel.

¿Vos me decías que estás en contacto mucho con profesionales, entrenadores y médicos, nutricionista y demás, cométame un poco de eso?

En estos días con algunos colegas y otros profesionales llegamos a las siguientes conclusiones:

Correr en espacios reducidos. Altera la dinámica de la carrera. Se incorporan gestos que no son propios de la carrera (giros constantes por ej.) Aumenta la posibilidad de lesiones. Se pierde especificidad.

Correr en espacios reducidos no es lo mismo que correr en espacios abiertos donde habitualmente un corredor lo hace.

Debemos tener en cuenta que cuando corremos al aire libre (pista, calle, senderos, etc) nuestro movimiento es constante y siempre lineal (hacia adelante). De esta manera todas nuestras estructuras musculares, tendinosas, ligamentarias y articulares e incluso nuestro sistema nervioso, quien regula el movimiento, están adaptados a esta manera de hacerlo.

Por lo tanto, cuando corremos en espacios reducidos (excepción una cinta), debemos permanentemente realizar gestos o acciones de movimiento que requieren ciertas adaptaciones para las cuales un corredor común no ha entrenado o desarrollado. Estas acciones son el acelerar, frenar y cambiar constantemente de direcciones. Claramente eso hará que estas estructuras y sistemas reguladores del movimiento sean puestos bajo un nuevo estrés muy distinto al habitual, con el enorme riesgo de generar procesos desadaptativos (para los que estábamos entrenando anteriormente) o incluso producir lesiones.

¿Qué puede hacer un corredor, un ciclista, un nadador, en este tiempo de cuarentena?

Lo mejor que se puede hacer es entrenar aquellas capacidades físicas que limitan el rendimiento en los deportes de resistencia. Estas capacidades pueden ser la fuerza, la amplitud de movimiento, la estabilidad, el equilibrio, entre otras.

Estas capacidades son siempre desatendidas cuando estamos en un período de entrenamiento clásico ya que normalmente estamos corriendo, haciendo series, cuestas, cambios de ritmos y demás métodos de trabajo. Este es un buen momento para desarrollar o al menos darles un estímulo mínimo, que en un futuro muy cercano (cuando todos superemos esta cuarentena), podremos aprovecharlo para que mejore el rendimiento en nuestra carrera.

Claramente algo de forma física específica vamos a perder si no estamos entrenando como habitualmente lo hacíamos, es inevitable, pero vamos a ganar en otras cosas que a la larga nos harán estar mejor que antes.

Aclaro que los trabajos de cinta también deben ser de calidad, trabajos cortos e intensos o solo 60′ por día.

La nutrición debe ser de la mano del profesional que le este haciendo el seguimiento.

¿Vos qué opinas, se ve mucho en las redes de gente haciendo cosas y por ahí no tiene un respaldo profesional, eso preocupa?

La verdad que en las redes se ve de todo, hay muchos haciendo cosas absurdas y no hacen más que lastimarse, recomendaría que busquen asesoramiento.

Si me preocupa porque hoy día hay mucha gente con tiempo y por ahí copian y se pueden lastimar, pero cada uno sabe lo que hace y es responsable por sus actos, creo que es momento de cuidarse, de no hacer pavadas para no quietarle tiempo a los profesionales de la salud que hoy día están tratando de cuidarnos de esta pandemia.

Ezequiel Suárez