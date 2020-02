La dolorense Agustina Etchart logró el mas alto escalón del podio en single y dobles en el Nacional Abierto, Copa Ciudad de Dolores, que se disputó en los Clubes Naytuel, Ever Ready y el Polideportivo Municipal, fue organizado por la Liga Dolorense de Tenis y auspiciado por la Secretaría de Deportes de nuestra ciudad.

Participaron jugadores de Chascomús, Lezama, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Chivilcoy, San Bernardo, San Clemente, Pinamar, en las categorías sub 14 damas, y sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 varones.

La pupila de Jorge Etchart y Leonardo Salomón derrotó en primera ronda a Milagros Lainos de San Clemente por 6-0 y 6-1 , la dolorense se impuso a base de golpes muy fuertes con importantes ángulos que no le dio ninguna posibilidad a la niña de la costa .

En segunda ronda , con su compañera de dobles Lola Buñirigo, que pese a que el resultado fue 6-0 y 6-1 , fue un match muy parejo, con peloteos largos donde Etchart se imponía por superarla en velocidad en puntos importantes .

La final fue contra Pallath A.de origen indio, que está viviendo en Tandil , y su entrenador es Raúl Pérez Roldan, la semana pasada esta misma jugadora se impuso a Zoe Lazar, número 1 de Argentina en el 2019,ya se preveía un match con mucha intensidad , la india quiso, intentó por todos lados superarla en velocidad a Agustina, pero la dolorense, con una excelente movilidad se defendió muy bien , pero supo aprovechar las bolas cortas para entrar y definir con mucha decisión en la mitad de la cancha .Pudo mantener todos sus servicios , y tomar la iniciativa , y llevarse el partido con un contundente 6-2 y 6-1, realmente fue el mejor partido de su carrera hasta el momento , apenas 5 errores no forzados realizados en los dos set , y más de 15 tiros ganadores y 5 ace hicieron que la dolorense se lleve el torneo de single .

En el dobles y junto a su compañera Lola Buñirigo derrotaron en las semifinales a Lainos y Casarini por un contundente 6-2 y 6-2, en apenas 50 minutos de partido, ambas con mucha regularidad y decisión fueron sacando diferencias para llevarse el partido.

La final nuevamente frente a la india ,Pallath y Masllorens de Chascomús , en la sede del club Ever Ready ganaron Etchart -Buñirigo por 6-3 y 6-2, un partido que arrancó parejo, sin errores de ambas parejas , pero de a poco comenzaron a sacar diferencias y la experiencia de ambas hizo q se llevaran el campeonato .