Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

-Enojo: la mayoría de las personas tienen una marcada proclividad a enojarse, en algunos casos sin tener motivos justificados, a punto tal que suelen distanciarse de alguien que no se explica cuáles fueron las causas del enojo y varias veces respecto a quienes muy poco se enojan.

En tal sentido pruebe Ud. en no enojarse con alguien, y verá que por cualquier banalidad él, tarde o temprano, se enojará, porque quien fácilmente se enoja no concibe en mantener una relación armónica y amistosa de manera estable.

-Rabia: todos en mayor o menor medida tenemos una rabieta por alguna circunstancia. Lo evitable no es no tenerla, sino no hacerla durar más tiempo del que se necesita para sacar la bronca, pensando siempre que después de la tormenta viene la calma, y con ella pronto se la olvida, pues se empieza a pensar en el buen día. Que sea un simple trueno y no un rayo, y que su onda expansiva no recaiga sobre otros, sino solo dentro del radio de nuestras emociones.

-Tibieza: la tibieza es buena para transmitir amor o para evitar inútiles discusiones y recomponer relaciones en donde se procura lograr una reconciliación, pero no a la hora de tomar decisiones que necesitan de un carácter firme y expeditivo. Para ello no es necesaria la dureza, sino la templanza que combina inteligencia con valentía en el sentido de audacia o coraje.

-Violencia: así como en la templanza se combina inteligencia con valentía, en la violencia la ira desmedida lleva a la agresión física o moral. En las personas violentas hay falta de inteligencia emocional, porque no son capaces de contener y frenar sus impulsos, y también cognitiva porque deciden mal y en algunos casos lo peor, sin pensar en las consecuencias que pueden acarrear sus acciones, tanto para sus víctimas como para sí mismos. Además contrariamente a la templanza que es valentía, en la violencia suele ser cobardía, cuando sus víctimas son indefensas.

Recomendación, no juntarse ni vincularse con personas violentas, y en el caso de ser víctimas de ellas, denunciarlas pidiendo protección, porque las personas violentas son siempre violentas, y más cuando actúan por celo, despecho o venganza.

-Condescendencia: puede ser sinónimo de debilidad, cuando se dice siempre que sí, o de apatía, decir que sí porque sí. Es mejor decir que no, aunque duela, que decir que sí y tener sentimiento de culpa.

La persona condescendiente es tibia y complaciente, buscando de esa manera en algunos casos ser amable, pero siempre procurando evitar que la otra persona pueda enojarse.

Es propio de pusilánimes, alcahuetes, aduladores y farsantes.

-Nihilismo: son las personas que siempre niegan todo, aún lo evidente. Hoy se les llama negacionistas, y lamentablemente están creciendo en el mundo con ideas antipolíticas, antiestado y antisistema.

Para ellos todo es nada y nada es todo.

Son locos, pero no hay que correr para el lado que disparen, porque además de delirantes suelen ser peligrosos, y hasta se creen dioses, pues se sienten que son superiores.

-Fanatismo: son personas con las que no se puede dialogar, pues se sienten dueños de la verdad, y no admiten otra que no sea la propia.

Hablar con ellos es gastar palabras, saliva y tiempo.

Si se los quiere corregir más obcecados se ponen. Pueden llegar a ser violentos y paranoicos. También fetichistas, pues están propensos a la idolatría. Mayoritariamente sus pasiones están relacionadas con la política, la religión y el deporte, en especial el fútbol.

Como dice un popular refrán “son de esos, que es mejor perderlos que encontrarlos”.

-Egoísmo: es algo que traemos desde que nacemos, por eso lo defino con esta frase “un poco de egoísmo es humano, mucho egoísmo es malo”. Lo bueno del egoísmo es defender lo que uno hace, lo malo es ser miserable.

-Soberbia: la definí alguna vez como “altivez sin alteza”, es decir arrogancia sin altura y grandeza, que oculta el complejo de inferioridad de no ser lo que aparentemente se pretende a otros hacer ver y creer con petulancia y aires de superioridad.

-Rebeldía: es una actitud legítima contra las injusticias, y sin razón si no tiene una causa que la justifica. En el caso de un proceso judicial puede acarrear la pérdida de derechos y en personas prófugas ir presas.

-Humildad: para algunos servilismo y humillación, para mí la virtud de no ser autosuficiente.

-Altruismo: pocos lo practican, porque la mayoría actúa de acuerdo al refrán que dice “el único que se rasca para afuera es el perro”.

-Desprecio: la enemistad, el rencor y el odio son sus causas. Se lo hace de diferentes modos. Algunos duelen más que otros. El peor de todos es el que no le da valor a la vida humana. El más justificado el de los pueblos respecto a genocidas, tiranos y traidores a la patria.

-Orden: como método de prolijidad es positivo, cuando con él se busca el máximo perfeccionismo es negativo, porque se convierte en obsesivo y maníaco.

-Tolerancia: es buena para un mejor convivir, pero no para esperar inútilmente que cambie algo que nunca va a cambiar.

-Dejadez: en apariencia, el abandono del cuerpo y de las formas, en esencia, la pérdida de la autoestima como persona. Por pobreza no está justificada, porque se puede estar limpio, aunque se esté humildemente vestido.

-Perdonar: se dice que perdonar es divino, pero es difícil perdonar, porque nos cuesta olvidar el mal que se nos hizo. A modo de ser sincero, cuando decimos que lo hacemos es disculpar.

-Perversión: la defino como maligna indolencia de los que tienen un alma corrompida y un corazón impiadoso.

-Egocentrismo: lo defino como “la vanidosa importancia que pretende darse aquel que verdaderamente no la tiene”.

-Prudencia: es una virtud y actitud que tiene tanta influencia en todos nuestros actos, que los aciertos o desaciertos en ellos dependen de su presencia o ausencia.