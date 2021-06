Hay un gran beneficio en que los gobiernos, en este caso el municipal, efectúe un verdadero acercamiento a la ciudadanía por medio de iniciativas de apertura, con el propósito de brindar y dar a conocer su labor. Para ello, debe existir una transparencia que permita el diálogo con su ciudadanía, los funcionarios deben realizar acciones tendientes a mejorar el acceso público y gratuito de la información referente a su actividad gubernamental.

Un gran recurso para ello son los canales de comunicación directa, instantánea y masiva, que se presentan como plataformas de redes sociales que permiten difundir información de relevancia de manera rápida y eficaz.

Aquella información proporcionada no sólo debe ser de fácil acceso, sino que también debe ser entendible y didáctica, para que cualquier ciudadano pueda entender y comprenderla. No debe dejarse de lado, que toda esta información brindada debe contener una uniformidad en su forma, ya que la ciudadanía, no tiene ni debe tener, conocimientos estrictos para su comprensión. Cobra tal relevancia que la información sea expresada en un lenguaje claro y simple, para que tanto el gobierno como los ciudadanos, puedan trabajar de manera colaborativa, interactuando y realizando observaciones pertinentes a las temáticas acercadas.

En un contexto de crisis de legitimidad de la representación, las redes en la sociedad son claves porque dejan entrever lo que la verdadera sociedad necesita: promover la participación ciudadana y concientizar sobre temas que requieren de su compromiso, utilizando nuevas tecnologías que permitan: un acceso a la información, la utilización de un lenguaje claro para su transmisión, y la transparencia de la misma, fortaleciendo así las prácticas participativas y deliberativas propias de una democracia adaptada al siglo XXI.

Por ello, el día 1 de Junio, habiéndonos encontrado con que en el sistema del Boletín Oficial Municipal (dolores.gob.ar/sibom/) están publicadas de manera desordenada la mayoría de las disposiciones, como ciudadanos, nos acercamos con una propuesta a las autoridades municipales, a fin de colaborar con algo que creemos necesario para achicar la brecha comunicacional entre el municipio y la población.

Maria Del Mar, Pulti Gisondo – Ferraro, Franco