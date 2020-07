En el marco de una causa contravencional que tramitó ante el Juzgado Correccional nº 1 Departamental, fue sobreseído un vecino de nuestra ciudad sometido a proceso por atentado al orden público.

Según señala el Juez Dr. Emiliano Lazzari en su resolución, la policía en el acta de procedimiento había dejado constancias que al acercarse efectivos a un lugar de nuestra ciudad donde se observaba un tumulto de personas, habían podido ver a varios jóvenes que se encontraban gritando e incitando a la pelea, causando desorden. Y que cuando los policías trataban de calmarlos y pedirles que se retiraran pacíficamente del lugar, que desistieran de su actitud desafiante, uno de ellos había hecho caso omiso y había continuado con gritos e insultos.

Indicó el Magistrado que de dicha acta no surgían identificados ninguno de los otros jóvenes que se habrían encontrado gritando, ni tampoco constaba declaración testimonial de las personas que llamaron al personal policial. “Si bien del acta de constatación policial… -consigna el fallo- surge la presencia de un testigo, no resulta ser persona afectada o escandalizada por la presunta conducta del procesado, sino que fue requerido como testigo hábil a los fines de realizarle un cacheo preventivo al presunto infractor”. Y resaltó, “las agresiones verbales dirigidas a una persona determinada, no constituyen por si mismas un atentado al orden público. Para que un insulto pueda catalogarse comprendido en esta figura, ha de trascender la esfera de la ofensa privada y tener una incidencia colectiva”.

Por lo tanto y no habiéndose probado la materialidad contravencional, el Dr. Emiliano Lazzari resolvió absolver libremente al infractor S.J.B., de 35 años de edad y con domicilio en nuestra ciudad.