El caso ocurrió en el Hospital de Maipú en enero de 2012, horas después que una menor parturienta fuera sometida a una cesárea. La Juez señaló en su veredicto que lo ocurrido “fue como dijeron algunos médicos una catástrofe imprevisible, inevitable, e imparable”, dudando que la presencia del imputado junto a la joven pudiera haber evitado lo sucedido.

En el marco de un juicio realizado en el Juzgado Correccional nº 3 Departamental, su titular, la Dra. Analía Pepi, absolvió a un médico juzgado por la muerte de una paciente en el Hospital de Maipú, hecho ocurrido luego de habérsele practicado una cesárea.

La Juez en el análisis del caso señaló, que el 6 de enero de 2012 el médico de guardia de ese nosocomio Dr. José Luis Fahey había realizado a una menor de 14 años una cesárea, procedimiento que había resultado exitoso y por el cual había nacido un bebé. Que alrededor de las 13,30 según el reporte de enfermería, la paciente se había descompensado debido a una hemorragia que le había producido un shock hipovolémico, a consecuencia del cual poco más de una hora después había fallecido.

El Fiscal en su acusación consideró que la paciente había estado tres horas cuarenta y cinco minutos sin control médico, que si hubiese existido ese control se hubiera evitado el resultado.

Para el Defensor la paciente no había estado durante tanto tiempo sin control médico, y que aun cuando hubiera sido controlada el desenlace hubiera sido el mismo.

Según testimonios de distintos profesionales la patología había tenido distintos diagnósticos (tres), indicando la Juez que la diferencia entre ellas era precisamente si el control directo del médico a la paciente hubiera cambiado el resultado.

El Fiscal consideró que había sido una hemorragia paulatina, que se habían evidenciado síntomas clínicos previos al shock, que de haber visto el médico a la paciente el desenlace no hubiera ocurrido.

La Defensa por su parte consideró, que la hemorragia había sido brusca, que no había forma de prevenirla.

Precisó la Dra. Pepi en uno de los pasajes de su resolución, que “no había ninguna duda entre los peritos y los médicos que declararon en el debate, que ante el conocimiento de la hemorragia el Dr. Fahey actuó con premura y diligencia”. Que lo que quedaba por dilucidar era “si la paciente había estado o no controlada entre la culminación de la cesárea y el momento en que se produjo la hemorragia, y si esta circunstancia influyó en el resultado muerte”, señalando en ese sentido, que los médicos, obstétricas, practicantes de enfermería y enfermera/o, brindaron un panorama de una cesárea normal, exitosa, que luego se había desencadenado un shock hipovolémico, precisando, que no podía aseverarse que la paciente hubiera tenido síntomas que podían haber sido percibidos antes por el médico. “Existe la probabilidad que sí, y existe la probabilidad que no. Y esa es mi absoluta y sincera convicción fundamentada” resaltó la Juez, quien además precisó: “el cuadro descripto por quienes estuvieron en el Hospital como por los peritos, no me persuaden con la certeza requerida, que si el Dr. Fahey hubiera hecho los dos controles de las dos primeras horas hubiera podido evitar el cuadro”.

Luego y referido al pedido de justicia de la madre de la menor dijo: “ninguna respuesta jurídica podrá calmar su dolor… De lo que he leído señora, tengo la certeza que lo que su hija tuvo fue como dijeron algunos médicos una catástrofe imprevisible, inevitable, e imparable. Y no sé, si la presencia del Dr. Fahey en la sala antes de las 13,30 hubiera podido evitar el fatal desenlace”.

Al médico y su pedido de justicia le respondió: “no he llegado a la conclusión que Usted haya actuado correctamente, tampoco a que actuó en forma incorrecta, no sé si hubiera podido evitar el resultado o el resultado era inevitable”.

Por todo ello la Dra. Pepi resolvió dictar Veredicto absolutorio del acusado José Luis Fahey, de 65 años de edad, médico de profesión, nacido en Maipú y con domicilio en Santa Clara del Mar.