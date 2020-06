Con el dinero del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que cobró Marcelo Coll, junto con su esposa pusieron una verdulería en su casa de Dolores, en calle Capiel 386, en el barrio nuevo “Virgen de Icaacupé”.

Marcelo y su esposa Virginia Velásquez se radicaron en Dolores, él en 2002 y ella en 2018. Tienen tres niños y esperan un bebe. Sobre su vida en nuestra ciudad y el naciente emprendimiento decía: “Yo venía trabajando de lo que se daba, haciendo changas, trabajando de mozo, de albañil, cortándole el pelo a los perros, haciendo algunas cosas en la radio. La cuarentena me agarró justo durante la Fiesta nacional de la Guitarra; trabajamos de sábado a jueves, y lo que gane hasta ese miércoles lo gaste en materiales para seguir construyendo nuestra casa. Me quedó solamente lo que gané el jueves ese que se suspendió. Me arreglé haciendo delivery después, tratando de subsistir”.

- ¿Cuándo recibió el IFE?

Me había anotado para recibir el IFE. En principio tendría que haberlo cobrado el 6 de mayo, pero había perdido el DNI tarjeta, donde figura el número de trámite, y no pude cobrarlo. Cuando reabrieron el ANSES, Fabio Ibáñez, empleado de la oficina, me llamó para tratar de solucionármelo y así lo hicieron. Fabio y su esposa Nilda Francia siempre nos ayudan.

- ¿Pudo finalmente cobrarlo?

Sí. Y estaba entre gastarnos los $ 10.000 en mercadería para tirar hasta donde pudiéramos, o invertirlos en algo. Hace rato queríamos abrir una verdulería en casa, así que cerramos los ojos y compramos todo de verduras, si funcionaba, si no íbamos a comer verduras. Teníamos que tomar rápido la decisión porque la plata se va como agua.

- ¿Compró la mercadería enseguida?

El mismo día que nos decidimos compré verduras y el mismo día la llevé a casa. Por la mañana la acomode para venderla, hice unos combos, los publique en Facebook, para que me dé un margen mínimo de ganancia y que sean baratos para que la gente pueda comprarlos. Gracias a Dios vendimos todos los combos que preparamos, así que al otro día tuve que volver a comprar. Lo que ganamos volví a invertirlo y así lo estoy haciendo, reinvirtiendo lo que vendo para agrandar de a poquito. No es para llenarse de plata pero vamos subsistiendo día a día.

- ¿Habían pensado antes en poner una verdulería?

Claro, imagínate que yo estaba en una parrilla en la Fiesta de la Guitarra, con lo que ganaba de mozo lo hubiese invertido en esto también, porque ya teníamos la idea. Pero al final se suspendió, no pudimos y me agarro muy mal parado. Gracias a esta ayuda pudimos arrancar, esperemos que nos vaya bien.

- ¿Han agregado otras cosas al negocio?

Compramos más verduras y productos para agregar al combo, la gente del barrio se acerca a comprarnos, gente que leyó en Facebook también. Y hacemos envíos a domicilio sin cargo, salgo a repartir en la bicicleta porque mi mujer tuvo un accidente y se rompió la moto, así que a los pedidos los llevo a domicilio en la bici.

- ¿Abren todos los días?

Abrimos de lunes a lunes, todo el día y todos los días. La dirección de la verdulería es la de mi casa: Capiel N° 386 La página de Facebook es la mía personal, “Marcelo Coll”. Y los dos teléfonos para comunicarse por mensaje, llamada o WhatsApp son: (2245) 60-1462 – (2245) 47-9939. Subo por Facebook todos los días los combos, y también por WhatsApp.