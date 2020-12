El proyecto oficial de aborto es una versión bastante parecida a la que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en el año 2018 y que está por detrás del proyecto 2019 de la Campaña Nacional en algunos aspectos como el de la objeción de conciencia individual, que aquel no habilita. No olvidemos que admitir esta objeción de conciencia implica admitir que en la salud pública y privada existan médicos que no dan la información adecuada a la juventud cuando necesita acceder a métodos anticonceptivos porque esas prácticas son contrarias a sus idearios religiosos. El ejercicio de la medicina por parte de muchos de estos objetores trae más perjuicios que el enorme que conlleva el rechazo a practicar abortos.

El proyecto oficial contempla el aborto voluntario legal hasta las 14 semanas de gestación, fuera de ese plazo contempla las causales que fueran determinadas por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo FAL en el año 2012, que funciona como una suerte de interpretación del artículo 86 del Código Penal que se remonta a 1921. El derecho a abortar debe habilitarse dentro de un plazo máximo de 10 días desde que la mujer o persona gestante concurre a requerirlo. Se habilitarán consejerías que no serán de carácter obligatorio, a las niñas menores de 13 años no se les requerirá declaración jurada: “en los casos de adolescentes de entre trece (13) y dieciséis (16) años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”, respetando así convenciones internacionales y lo establecido en el Código Civil, todo una concepción de la niñez y de la adolescencia resistida por las iglesias.

El proyecto de ley es el que supimos conquistar a fuerza de grandes luchas, muchas veces contra este mismo personal político que negó este derecho durante años aunque fue integrante vitalicio de la estructura del Estado. Aún hay que ver la deriva del debate parlamentario, si supera esa fase se iniciarán las instancias judiciales, como ocurre en otros países del mundo en los que el aborto es legal desde los ’70. Los Estados empoderan a los enemigos de los derechos de las mujeres en todo el mundo incluso aquí en donde la lucha fuerza a este gobierno a otorgar este derecho que recogió tanto consentimiento social. Semejante antecedente no puede dejar lugar a dudas sobre la autoría de esta conquista: el movimiento de mujeres y la Ola Verde.

El tan esperado proyecto de aborto legal, que será el primer y último proyecto progresista que impulse el gobierno del ajuste y el pacto con el FMI en su gestión, fue presentado de manera superpuesta a la discusión parlamentaria del proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner de “aporte solidario”, que es una farsa para encubrir el ajustazo en marcha pactado con el FMI y parte del cual se destina a las petroleras que extraen petróleo y gas de forma “no convencional” o sea, con fracking.

El compañero del proyecto de aborto legal, el proyecto de “atención y cuidado integral de la salud de embarazadas y la primera infancia», contrasta fuertemente con el contenido progresivo del de aborto, uno de los dos no surge genuinamente de las entrañas de este gobierno y la experiencia dicta que ese es el de aborto legal. En medio de una desocupación récord, de una catástrofe en materia de pérdida de puestos de trabajo, de rebajas salariales y jubilatorias, el gobierno presenta el otorgamiento de una AUH, a la que se le cambia el nombre por ACSI (Asignación para el Cuidado de la Salud integral), de $3.540 al año, por tres años, como el combate a la miseria, cuando un monto así solo puede venir a consagrarla. El solo hecho de pretender que esta suma pueda significar algo en el combate a las maternidades pobres es un insulto.

La pelea por el aborto legal no se agota en la aprobación de la propia ley sino que deberá avanzar en su completa implementación. En la caravana pasada la Ola verde demostró su potencialidad de ir a fondo en la lucha por este derecho fundamental. Frente a las dilaciones gubernamentales y las alianzas con el clero, la marea verde vuelve a retomar la lucha callejera, de la única manera que conquistaremos este derecho.

Plenario de Trabajadoras – Partido Obrero

Adhiere Partido Obrero Dolores