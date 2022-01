La Dra. Marikena Martín, abogada oriunda de Stroeder y residente en Dolores, presentó dos recursos de amparo en contra del pase sanitario dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El mismo prevé funcionar como permiso de acceso a determinadas actividades, ya sean culturales, deportivas o recreativas, como así también la posibilidad de realizar trámites presenciales tanto en organismos públicos como en entidades privadas.

El pase comenzó a regir a partir de hoy en toda la provincia de Buenos Aires, según informaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.

Sin embargo, hay personas que se manifestaron en contra del pase. Martín, en representación de algunos clientes, presentó dos recursos de amparo por esta situación.

En diálogo con FM de las Costa, expresó que “esto no es una cuestión política, sino respetar las decisiones individuales de algunas personas. Si bien yo estoy vacunada, y considero que es una forma de prevenir el contagio, hay personas que deciden no hacerlo por una cuestión religiosa, o por no estar seguros”.

“Esto surge porque me solicitan iniciar un recurso de amparo, el cual se inicia en Bahía Blanca. Ahora son dos los que inicié en la misma ciudad. Yo creo que más allá de que estamos en una situación real, una pandemia mundial y debemos todos cuidarnos y cumplir el protocolo, también hay que respetar las decisiones de quienes deciden no vacunarse”, continuó diciendo.

Añadió que “es una cuestión de poder violar nuestros derechos constitucionales, individuales y demás, y además es una forma de discriminación ya que hay gente que no podrá hacer trámites si no tienen las dos dosis”.

Precisó además que “esto no es en contra del gobierno ni mucho menos, pero hay varias personas que por la edad, o por sus razones, prefieren no vacunarse y sí cumplir a rajatabla el protocolo, pero me dicen que si necesitan pagar algo, no pueden entrar a un comercio por no tener las dos dosis”; informó Patagones Diario.