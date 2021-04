En la previa a que el próximo viernes venza el DNU que determinó restricciones por la segunda ola de contagios, la provincia de Buenos Aires advirtió sobre un panorama crítico por el coronavirus en el área metropolitana y pidió endurecer las medidas para contener la circulación de la pandemia. El viceministro de Salud provincial Nicolás Kreplak sostuvo que aunque las limitaciones ayudaron a “desaceleraron la curva”, la cantidad de contagios diarios de COVID-19 “sigue siendo demasiado alta” para el sistema de salud.

Expresó que hubo ambulancias que no tenían dónde llevar a los pacientes que trasladaban y señaló que las prepagas “han dicho que por ahí tienen 12 o 15 horas a una persona en una ambulancia, buscando una cama de terapia intensiva”. Advirtió que “llegar 12 horas después a una asistencia pierde parte del efecto de prevenir complicaciones” y que “la atención terapéutica ya está dejando de depender de la indicación sino de la disponibilidad”.

Manifestó que el sistema está “saturando” y dijo que “el 50% de las camas del sector público tiene pacientes de obras sociales”. Afirmó: “La situación ha llegado a sobrepasar la capacidad de respuesta, primero en la ciudad de Buenos Aires, donde se empezó a observar fuertemente el traspaso de los pacientes con medicina prepaga hacia la provincia de Buenos Aires”. Según datos de Provincia en las últimas 24 horas se detectaron 10.156 nuevos contagios de la enfermedad, que ascienden a 1.238.059 casos en total.

Sostuvo que se ha “triplicado el consumo de oxígeno en los últimos diez días” y que hubo saturación en la producción. “En otros países no alcanzaba la producción de oxígeno” y que en el caso local “hay que producir más oxígeno”. Explicó que “lo que antes se llenaba una vez por semana ahora se llena cada dos días” y que “si uno tiene un respirador pero no tiene oxígeno, no sirve de nada”, en declaraciones a radio Del Plata.