Hace hoy 40 años, en lo que se denominó «Operación Rosario», un grupo de tropas de élite de la Armada argentina desembarcó en Puerto Stanley y lo rebautizaron con el nombre de «Puerto Argentino», tomando de esa manera el control de las Islas Malvinas.

La madrugada de ese 2 de abril de 1982 la noticia sacudió al país, las Islas Malvinas había sido recuperadas en una operación relámpago de los comandos anfibios de la Marina argentina, interrumpiéndose así 149 años de un control absoluto de las islas por parte de los ingleses y sus descendientes.

En este aniversario la gesta merece ser recordada en muchos aspectos puntuales, comenzando por decir que todo había comenzado unos días antes, más precisamente el 28 de marzo, cuando embarcaban en la base Naval de Puerto Belgrano las fuerzas militares con la misión de recuperar Malvinas. Tres días después, en la noche del 1º de abril, el buque ARA Santísima Trinidad detenía su marcha en la boca occidental de Bahía Enriqueta y comenzaban las maniobras de desembarco y despliegue, conformándose dos grupos, el más numeroso al mando del capitán Sánchez Sabarots se dirigió hacia el cuartel de los Royals Marines en Moody Brook; y el segundo liderado por el capitán Pedro Giachino en búsqueda de la casa del gobernador Hunt, lugar donde al llegar fue herido junto a su subalterno García Quiroga, falleciendo el primero poco después en el hospital del rebautizado Puerto Argentino.

Se abría así un desgraciado capítulo de 73 días en el que murieron centenares de jóvenes argentinos y algunos miembros de la oficialidad, producto de una operación militar que sus responsables no pudieron o supieron medir, dado que la respuesta por parte de Gran Bretaña o de sus aliados estratégicos fue marcando día a día el desarrollo del conflicto y precipitando el final, la rendición el 14 de junio.

Antecedentes de la decisión argentina : no fue el 2 de abril cuando comenzó este triste episodio bélico, ya que la decisión de la ocupación no había sido un arrebato de los militares sino que ello venía concibiéndose desde antes.

El 3 de enero de 1983 se iban a cumplir 150 años de la usurpación, y entonces la Junta Militar presidida por un alucinado Leopoldo Fortunato Galtieri dio máxima prioridad a su accionar para lograr la devolución de Malvinas, como un intento de búsqueda desesperada de consolidar el frente interno de un régimen genocida que comenzaba a flaquear.

Por entonces no existían indicios que los británicos estuvieran interesados en conservar la Isla, cuya población de la isla no llegaba a los 2.000 habitantes y su crecimiento decrecía poco a poco, al igual que lo hacía la economía local, aunque ese panorama no alentador en lo socio-económico que hubiera permitido avanzar en negociaciones bilaterales para recuperarla, chocaba abruptamente con la actitud de la población isleña que se negaba a todo intento por parte de nuestro país de impulsar las tratativas en ese sentido.

La Junta Militar decidió entonces llevar a cabo una ofensiva diplomática intensiva e inflexible, que en caso necesario culminaría en una acción militar en el otoño de 1982, realizándose varios contactos diplomáticos sin éxito.

En marzo de ese 1982 un grupo de chatarreros argentinos llegaron a las islas Georgias del Sur con la intención de proceder a la demolición de unas instalaciones pesqueras allí existentes, producto esto de una licitación efectuada por una empresa. Gran Bretaña sospechó que el objetivo era establecerse allí de forma permanente, por lo que decidió el envió un barco patrulla, el «HMS Endurance», para desalojar a los trabajadores. Este hecho hizo que el gobierno militar argentino pensara que Londres estaba aprovechando la oportunidad para reforzar su posición en las Malvinas, lo que se interponía con los planes militares elaborados.

En vista de la situación, el 26 de marzo de 1982 la Junta Militar decidió iniciar la ofensiva militar y se fijó el 2 de abril como fecha de la invasión, operación que también ocuparía las islas Georgias del Sur. El régimen militar decidió entonces sin miramientos llevar a la Argentina a esa guerra absurda contra una potencia como Gran Bretaña, a su vez aliada con otras potencias de la OTAN y respaldada por una superpotencia como los Estados Unidos.

La respuesta británica no se hizo esperar, la «task force» («fuerza de tareas»), compuesta por 25 mil hombres y cien navíos, entre ellos, el «Queen Elizabeth II», con tres mil infantes y el «Atlantic Conveyor» de 18 mil toneladas, avanzó sobre Malvinas, donde las tropas argentinas con un armamento muy inferior los enfrentaron desde el 1º de mayo de 1982, día en el que aviones británicos bombardearon el campo de aterrizaje de Puerto Argentino, produciéndose la inmediata réplica de la Fuerza Aérea nacional, que concretaba así su histórico bautismo de fuego.

El día 2 de mayo se produjo la absurda respuesta de los ingleses, cuando el submarino nuclear británico «Conqueror» hundió fuera del área de exclusión al buque crucero «General Belgrano», acción donde fallecieron 323 indefensos marinos argentinos.

La respuesta argentina se produjo el 4 de mayo, cuando aviones argentinos Super-Etendard cargados con misiles Exocet hundieron al moderno destructor «Sheffield.

El enfrentamiento bélico registró por parte de las tropas argentinas acciones heroicas en defensa del territorio recuperado, la aviación naval hundió el destructor ingles “Sheffield» y la fragata «Antelope», sin embargo con el paso de los días el poderío militar atacante fue logrando sus objetivos y el 14 de junio las tropas británicas tendían el cerco final a la capital isleña, Puerto Argentino, disponiendo el general argentino Mario Benjamín Menéndez –designado por la Junta Militar como gobernador de la Isla- la rendición de sus fuerzas.

Hubo más de 700 muertos argentinos, muchos de ellos conscriptos, además de 1.300 heridos y 11.000 prisioneros. Los ingleses tuvieron 255 muertos.

Como siempre se ha dicho, reflejando sin dudas la realidad, la verdadera historia de Malvinas la escribieron «Los chicos de la guerra», soldados conscriptos recién salidos de la adolescencia, llevados a una lucha contra profesionales en tierras donde también mataba el hambre, el frío y el olvido.

En este 40º aniversario como muestra de respeto y admiración por los “Héroes de Malvinas” recordamos a los dolorenses que participaron de la gesta, comenzando por los que ofrendaron su vida, José Luis Silva Rodríguez y Gustavo García Cuerva, y continuando con aquellos que merecen igualmente ser reconocidos como ejemplo de entrega por la patria: Juan Carlos Adjigogovic; Néstor Gustavo Beica; Jorge Daniel Fontana; Mario Alberto Mestralet; Jorge Antonio Moyano; Leonardo Rondi; Augusto Esteban Vilgré Lamadrid; Tulio Alberto Cowes; Sergio Abel Juárez; Pedro Alberto Suárez; y el dolorense por adopción (fallecido) Rolando Spizuoco.