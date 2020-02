Este domingo se cumplen 20 años del día en que se dictó sentencia por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, en el marco del juicio oral sustanciado ante la Cámara Penal de Dolores.

Nuestra ciudad durante la instrucción de la causa -a cargo del Juez Dr. José Luis Macchi- y cuando se realizó el juicio, fue centro del caso criminal más resonante en los anales de la justicia, con una cobertura de los medios que alcanzó niveles pocas veces repetidos en lugar alguno del país.

Y sobre el juicio nos parece oportuno recordar que comenzó el 14 de diciembre de 1999 en la sala de audiencias de la Cámara Penal de Dolores. Que el Tribunal estuvo presidido por el Dr. Raúl Begué (fallecido) e integrado por la Dra. Susana Miriam Yaltone y el Dr. Jorge Luis Dupuy.

Que al inicio de la audiencia el Dr. Begué les dijo a los 10 acusados: “Está por demás decirles la importancia que tendrá en sus vidas lo que acá se resuelva. Si se sienten incómodos deben comunicarlo inmediatamente al Tribunal y podrán retirarse cuando lo deseen”. Además se preocupaba por dejar en claro a los defensores, que si pretendían alguna maniobra dilatoria no iban a tener éxito, ya que defensores oficiales aguardaban en un oficina contigua para reemplazarlos si no podían concurrir en alguna jornada.

Los fiscales y la acusación

Tres fiscales tuvieron a su cargo la acusación, los Dres. Felipe Defelitto, Claudia Castro y Eduardo Campos Campos (hoy todos son jueces), señalando el primero de ellos, que Gregorio Ríos, jefe de seguridad del fallecido empresario Alfredo Yabrán, había instigado el crimen de José Luis Cabezas para intimidar no sólo al reportero gráfico sino también a todos los medios periodísticos.

“El motivo de este horrendo crimen a criterio de este ministerio público, ha sido la labor profesional que desarrollaba la víctima pero así también un mensaje claro y preciso a la prensa en general”, puntualizaba el DR. Defelitto al plantear la estrategia de la acusación. Y añadía: “(Gregorio) Ríos fue previamente instigado por Yabrán, sobre quien se extinguió la acción penal en su contra, cuando su cadáver con un escopetazo en el rostro fuera hallado en una de sus estancias de la provincia de Entre Ríos”.

El fiscal dijo que se acusarían dividiendo los hechos en el secuestro y asesinato; en el robo de la cámara y la billetera: y en la falsa denuncia del robo del auto utilizado para el crimen.

“Lo primero ser caratulado como privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o m s personas”, explicaba.

Por este hecho estaban imputados como coautores el ex oficial de policía Gustavo Prellezo y los “Horneros” Horacio Braga y Sergio González, como partícipes primarios los también “Horneros” José Auge y Héctor Retana y los ex oficiales Aníbal Luna y Sergio Cammarata. Como partícipes secundarios Carlos Redruello y Silvia Belawsky, mientras que a Gregorio Ríos se lo imputaba de instigador.

El segundo hecho en el que se encontraban involucrados directamente los “Horneros” Auge y Retana, el Fiscal los había caratulado como “robo doblemente calificado por el uso de armas y por cometerse en despoblado y en banda”, mientras que por “estafa” se acusaba como coautores a Belawsky y Prellezo.

Luego de 33 extensas jornadas los jueces pasaban a deliberar, y el 2 de febrero de 2000 en medio de una tensa expectativa hacían conocer el veredicto y sentencia, cuya lectura demandó 10 horas.

El tribunal consideró que el asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias, ocurrido el 25 de enero de 1997, había sido perpetrado para defender “los intereses” del fallecido empresario Alfredo Yabrán, porque Cabezas lo molestaba con su labor periodística.

Para los jueces Yabrán había instigado a su ex custodio Gregorio Ríos, éste a su vez había incitado a Gustavo Prellezo, reclutando el ex policía a los “horneros” para llevar a cabo “la empresa criminal” con la ayuda de dos ex colegas de la fuerza, Aníbal Luna y Sergio Camaratta.

Las condenas: el 2 de febrero de 2000 los Jueces por unanimidad imponían a Gustavo Prellezo la pena de “reclusión perpetua” como autor de los delitos de “sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, en concurso real con homicidio simple por dolo eventual y coautor del delito de estafa”. También condenaban a “reclusión perpetua” a los ex policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, como “partícipes primarios” en ese mismo delito.

A Gregorio Ríos se le imponía “prisión perpetua”, como “instigador del secuestro y asesinato”.

Los horneros Horacio Braga y Sergio González eran condenados a “prisión perpetua” como “coautores del crimen”; mientras que José Luis Auge y Héctor Retana a la misma pena pero como “partícipes primarios”.

Los jueces no encontraron pruebas que incriminaran en el homicidio a la única imputada mujer, Silvia Belawsky, a quien condenaban a 4 años de prisión por haber denunciado como robado el auto utilizado en el crimen, y por haber cobrado el seguro de ese coche. También fue sobreseído Carlos Redruello

Los jueces encontraban explicación a uno de los puntos oscuros de la investigación: el arma con la que se había asesinado al reportero gráfico no era la que figura en el expediente, sino un revólver calibre 32 que Camaratta le habría robado a un ladrón días antes del crimen.

Finalmente es de recordar que la sentencia tuvo varias apelaciones, que a los pocos años de dictada los condenados comenzaron a pedir su libertad en razón de la vigencia del beneficio del 2 X 1, que algunos la consiguieron, que otros salieron de la cárcel pero debieron regresar. También decir que hoy, a 20 años del juicio oral, a los que aún viven la memoria y la condena social los sigue persiguiendo.