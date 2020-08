“No busco el campo de batalla sino cuando es preciso pasar por él para llegar al templo de la paz”.

El General San Martín fue uno de los grandes personajes, no solo argentino, sino de la Historia Universal; su gesta trascendió en el ámbito militar, de estratega, de conductor político. Tuvo una visión donde percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas, pero sobre todo, en templos de paz. Comprendió que la paz debía ganarse en esos tiempos con la espada, para así, consolidar la libertad.

Era un obsesionado por la libertad de su patria. Ese fue el objetivo que lo desveló hasta el momento de su muerte. He aquí la razón de su expresión: “seamos libres que lo demás no importa”.

Nacido en Yapeyú, un 25 de febrero de 1778, descubrió su vocación a temprana edad. Llevado por sus padres a Buenos Aires y luego a España, estudió en el Seminario de Nobles de Madrid. Dueño de una fuerte vocación por las carreras de las armas, ingresó en el Regimiento de Murcia. Siendo un adolescente, combate contra los moros en Melilla y Orán. A partir de ese momento, su carrera militar fue rápida y ascendente.

Después de los sucesos de mayo, siente el llamado de la patria. A su retorno, el Triunvirato le encarga la formación de un escuadrón de caballería. Es el futuro Regimiento de Granaderos a Caballo, que tantas glorias cosecharía y perduraría hasta nuestros días.

Tras la batalla de San Lorenzo, viene la organización del Ejército de los Andes “…y al alba cuando la luz virgen se derrama por los despeñaderos, se ve a San Martín, allá sobre la nieve, cresta del monte y corona de la revolución que va envuelto en su capa de batalla cruzando los Andes…” Así describía el poeta cubano José Martí, el gran desafío que fue el cruce de la cordillera andina.

Habiendo consolidado la libertad de tres países americanos, la obra del Libertador llega a su fin y parte al exilio en 1823.

Otra vez en el viejo continente se instala en Bruselas, y luego en Francia. Hacia 1848 la salud de San Martín empeora. Se traslada a Boulogne-Sur-Mer donde pasa sus últimos días. El 17 de agosto de 1850 se encamina gloriosamente hacia la inmortalidad.

A lo largo de nuestra historia, las opiniones sobre la obra de San Martín no han sido siempre unánimes. No es fácil formarlas objetivamente, sin dejarnos invadir por las ideas de quienes las escriben. El héroe perfecto hoy se ha humanizado, pero sus valores siguen intactos. Fue un hombre de ley, de fortaleza, de inmenso espíritu por la libertad. Hay en San Martín una gloria mayor al cruce de los Andes y del mar, de los triunfos de las armas y esa es la virtud de los hombres que saben de renuncia, que no anhelan premios, riquezas u honores.

Los argentinos de hoy debemos volver nuestra mirada al General José de San Martín, para nutrirnos de sus convicciones y de su conducta. Buscar soluciones para enfrentar con coraje las difíciles situaciones que nos tocan vivir, unirnos para vencer los obstáculos sirviendo a la patria dignamente y no buscando beneficios particulares.

A 170 años de su fallecimiento, su figura sigue convocando a cada argentino a dar lo mejor de sí, y nos invita a transformarnos en héroes cotidianos, trabajando para mantener la paz que él tuvo que ganar con su espada.

Profesora, G. Susana Villegas – Asociación Cultural Sanmartiniana, filial Dolores.