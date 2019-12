El oficialismo lo aprobó por 9 votos contra 5. El presupuesto aprobado para el año anterior había sido de 470 millones pero se gastaron 700. Los funcionarios de Etchevarren continúan cobrando sueldos de privilegio.

Ayer se concretó la última sesión ordinaria del año en el HCD local. Previamente se desarrolló la Asamblea de Mayores Contribuyentes, donde por mayoría abrumadora los concejales de Camilo Etchevarren y los contribuyentes que participaron, aprobaron una suba de tasas municipales de 55% promedio.

Al inicio de la sesión ordinaria quedo aprobada la licencia por vacaciones del intendente Camilo Etchevarren desde el 1 al 17 de enero inclusive, y por tiempo indeterminado de los concejales que ocuparán funciones en el gabinete municipal: Bernardo Cretón, Gastón Garófalo, Cristina Andrada, Patricio D’amore y Valentina Fontana. Asumieron como reemplazantes Flavio Rusell, Sara Angelinetti, José Equiza, Daniela Arrabit y Daniel Zundel.

La conformación actual del HCD es entonces la siguiente: Leandro Oldoni (Presidente), Oscar Pardo (Secretario). Concejales de Cambiemos: Flavio Rusell, Cristina Martinez, Mariana Monzani, Sara Angelinetti, Ignacio Goicoechea, Daniel Zundel, Daniela Arrabit y Jose Equiza. Concejales del frente de Todos: Gonzalo Tavela, Facundo Celasco, Berenice Giménez, Silvina Crespo.

Se aprobó por mayoría el Presupuesto de gastos para el año 2020

Se presentaron los despachos de mayoría y minoría. Este último pidió modificar varios puntos que apuntan a mejorar el funcionamiento del Estado y al mismo tiempo atender cuestiones urgentes e importantes para toda la comunidad.

Por 9 votos a 5 se aprobó, como era lógico esperar, el Presupuesto del oficialismo, estimado en 694 millones, de los cuales 118 millones son de origen municipal

Algunos detalles del destino de los fondos:

Administración central $ 112.216.000

19 cargos ($ 93.121.300 en sueldos)

Secretaria de Deportes $ 25.697.800

44 cargos ($ 18.777.900 en sueldos)

Secretaria de Cultura $ 24.735.700

27 cargos ($ 12.473.800 en sueldos)

Secretaria de Salud $ 113.850.400

155 cargos ($ 77.462.600 en sueldos)

Secretaria de Obras Publicas $ 211.865.900

358 cargos ($ 139. 823.500 en sueldos)

Secretaria de Acción Social $ 50.940.500

81 cargos ($ 34.040.000 en sueldos)

Secretaria de Turismo $ 44.215.400

Parque Termal 45, total 54 cargos ($ 19.643.600 en sueldos)

Secretaria de Desarrollo Productivo $ 12.293.300

12 cargos

Secretaria de Educación $ 36.334.400

4 cargos

Secretaria de Protección Ciudadana e inclusión Social $ 44. 277.900

Secretaria Legal y Técnica $ 2.354.500

1 cargo ($ 2. 185.700 en sueldo)

HCD $ 15. 212.200

19 cargos

Se estiman que ingresaran unos $ 415.354 por coparticipación de impuestos

Ingresos tributarios $ 511.734.000

Tasas $ 76.920.000

Derechos $14.878.000

Multas $ 5.284.000

Otros $ 2.785.000

Ingresos no tributarios $ 99.867.000

Ventas bienes y servicios $ 259.000

Transferencias corrientes 81.400.000

Desde la oposición se llamó la atención nuevamente sobre el gasto en el Parque Termal, las contrataciones previas a las elecciones que luego se dieron de baja, y el destino magro de presupuesto para vivienda, salud, educación y otras áreas importantísimas..

Ramiro Blasi: “El programa del Parque Termal tiene 24 millones 121.600, lo que equivale a 3,8% del presupuesto total, tanto como la Secretaria de Deportes o de Cultura. Los dolorenses aportamos con nuestros impuestos aportamos para que este Parque Termal funcione. Y vemos que no arranca. Queremos colaborar para que arranque, presentaremos proyectos el año que viene alentando al turismo y que la gente lo conozca. Pero necesitamos un estado moderno. Y lo proyectado para 2020 es menos del 1% para tener un estado moderno y eficiente. Es preocupante”.

Gonzalo Tavela: “Acá vemos el grueso de por qué no acompañamos este presupuesto de gastos. Dicen que vamos a gastar casi 700 millones y el año pasado, que era de 470 millones, gastamos mil millones. Vemos que la Secretaria de Salud tiene 22 trabajadores menos que el año pasado. Un área tan sensible como la salud. También disminuye el personal en el alumbrado público. Vemos barrido, recolección de residuos 7 empleados menos, conservación y caminos rurales 5 trabajadores menos. Y en otras áreas relacionadas también. Esto nos hace pensar que se contrató gente en estos sectores para las elecciones solamente. Hay una sola persona atendiendo el Comedor Municipal. Y el presupuesto del Parque Termal subió casi un 200%. Me hubiese gustado que este porcentaje hubiera ido a Salud… pero no tuvimos esa suerte. 1.700. 000 destinados a vivienda. Hay muchos números que mejorar. No acompañamos este presupuesto porque creemos que se debería cambiar el porcentaje de lo destinado a las distintas áreas. Mas viendo el déficit en alguna de ellas como en Turismo y Educación”..

Prohibición de pirotecnia

El intendente decreto la prohibición del uso y venta de pirotecnia en Dolores hace pocos días. El decreto indica una multa de hasta 3 sueldos mínimos municipales a quien no lo cumpla, y el decomiso de la mercadería.

Se trata del Decreto 1747/19.

Si el infractor es comerciante, además de clausura de 5 a 10 días, la primera vez deberá abonar una multa de entre 5 y 10 sueldos mínimos de municipales con 30 horas. La tercera vez que cometa la infracción la clausura definitiva.

Desde el Frente de Todos se presentó un proyecto superador en apoyo al decreto.

Jubilación anticipada

El intendente pide reglamentar el Art. 19 de la Ley 14.656, “Pasividad anticipada”.

Berenice Giménez (FdT): “No existe el Convenio Colectivo de Trabajo. Por falta de voluntad del ejecutivo. El gremio se presentó pidiendo una audiencia urgente con el Intendente por el despido de trabajadores municipales. Audiencia que Etchevarren jamás concedió. Se ha pedido en este HCD desde la oposición que los trabajadores tengan ropa adecuada. Conociendo a esta gestión, sospecho que pueda haber presiones para que trabajadores se retiren, en lugar de decidir por su cuenta”.

Tavela: “Fui consultado por varios empleados municipales por esta cuestión. Cuando les aclaramos que del 60% tendrían un descuento del 18%, ya no vieron con tan buenos ojos el retirarse voluntariamente. Piden que se reglamente el Art. 19 de una Ley que tiene un montón de otros artículos que es necesario aprobar para el bien de los municipales que están tan desprotegidos por sus condiciones de trabajo. Por ejemplo el Art. 62 que es el sueldo básico. Además la Ley indica que deben decidir las dos partes en Convenio Colectivo de Trabajo, algo a lo que la gestión municipal se niega”.

Más gastos en el pozo termal

La Secretaria de Turismo solicito contratación de empresa para realizar la obra de ampliación de producción de caudal del pozo del Parque Termal Dolores.

Otros pedidos del Bloque Frente de Todos

Solución a residuos cloacales en calle Victoriano Montes 910.

Arreglos en intersección de calles Carmona y 9 de julio.

Prohibición de pirotecnia.

Brindaron solos

El flamante Presidente del HCD, Leandro Oldoni, invito a los presentes (concejales y los que estábamos en el recinto) a compartir un brindis por las Fiestas que se aproximan.

Hubo saludos cordiales pero nadie acepto el convite. Quizás tenían otros asuntos que atender. Lo cierto es que los concejales de Etchevarren brindaron en la cocina, entre ellos.

Asamblea de Mayores Contribuyentes

El oficialismo aprobó un aumento de tasas municipales del 55% promedio.

A las 18 horas en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo previo a la sesión ordinaria, la Asamblea de Mayores contribuyentes.

Bernardo Cretón, Oliver, Giles y Arrabit estuvieron ausentes con aviso en la asamblea.

Del Frente de Todos estuvieron presentes los cinco ediles: Facundo Celasco, Gonzalo Tavela, Berenice Giménez, Silvina Crespo y Ramiro Blasi.

De los nueve concejales de Juntos por el Cambio estuvieron: Leandro Oldoni, Patricio D’amore, Valentina Fontana, Cristina Andrada, Cristina Martinez y Gastón Garófalo.

Los mayores contribuyentes presentes aprobaron el aumento propuesto por el ejecutivo. Se hallaban en el recinto: Ricardo león, Gonzalo Pulti, Julieta Aguerregaray, María Esther Larregle, Nelson Etchart, Gastón Garófalo, Juan Berardi, Luis Fosatti, Mariana Monzani, Ignacio Goicoechea, Norma Blanco, Artillo, Oldoni.

La mayoría de los distintos títulos con sus artículos fueron aprobados por el oficialismo con mayoría de 20 a 5.

E promedio, el aumento de tasas municipales para 2020 será del 55%.